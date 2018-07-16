Ув’язнений за корупцію екс-прем’єр Пакистану оскаржує вирок

Колишній прем’єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф, якого Антикорупційний суд Пакистану 6 липня засудив до 10 років позбавлення волі, оскаржив вирок.

Скаргу подали до Вищого суду Ісламабада через кілька днів після того, як Шаріф повернувся в країну напередодні виборів 25 липня. Він перебував у Лондоні разом із тяжкохворою дружиною.

Шаріфа і його дочку Мар’ям заочно засудили за звинуваченнями у корупції 6 липня. Їх обох арештували відразу після приїзду в східне пакистанське місто Лахор 13 липня.

Якщо суддя прийме скаргу, Шаріфа можуть відпустити після заставу.

Верховний суд Пакистану в 2017 році відправив у відставку з посади прем’єр-міністра і довічно усунув із політики 67-річного Наваз Шаріфа за наявність незадекларованих активів. Його дочка Мар’ям, яка була кандидатом до парламенту і сприймається багатьма пакистанцями як політичний спадкоємець батька, засуджена до семирічного терміну за ґратами. Шариф раніше назвав судове провадження проти нього політично мотивованим.