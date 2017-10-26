Пакистан: суддя видав ордер на арешт колишнього прем’єра Шаріфа

У Пакистані суддя видав ордер на арешт колишнього прем’єр-міністра Наваза Шаріфа після того, як той не з’явився до суду в Ісламабаді щодо звинувачень його в корупції.

Суддя відхилив подання адвоката Шаріфа про те, щоб дозволити колишньому прем’єрові не брати участі в судових засіданнях і залишатися в Лондоні, де нині перебуває на лікуванні його дружина.

Як очікували, Шаріф мав повернутися до Ісламабада з Лондона на слухання 26 жовтня, але він натомість іще кілька днів тому вилетів до Саудівської Аравії і, як вважають, нині перебуває в місті Джидді.

На суді в Ісламабаді були присутні його дочка Мар’ям Наваз і її чоловік Мохаммад Сафдар, що теж звинувачені в цій самій справі. Іще двоє звинувачених, двоє синів Шаріфа, перебувають у Лондоні і не прибули до суду.

67-річний Наваз Шаріф залишив посаду прем’єр-міністра Пакистану в липні після того, як Верховний суд країни ухвалив усунути його з цієї посади у зв’язку з розслідуванням щодо нього і членів його родини.

Звинувачення проти них у корупції походять із так званих «панамських документів»: 2016 року витік документів із однієї з панамських юридичних фірм, що відкривала для клієнтів офшорні компанії, дав знати, що Шаріф і його родина були власниками таких компаній і використали їх для купівлі майна в Лондоні.

Шаріфи відкинули свою провину і назвали справу проти них «змовою», натякаючи на втручання спецслужб у судовий процес.

Їхні супротивники високо оцінили цю справу як нечастий приклад того, що й людей при владі можна притягти до відповідальності.