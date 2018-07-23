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23 Липень 2018, Київ 07:45
Новини | Події

Один військовий поранений на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 21 липня 2018 року (дані Міністерства оборони України)

Один український військовий поранений минулої доби внаслідок бойових дій у зоні конфлікту на Донбасі, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, 22 липня підтримувані Росією бойовики порушували режим тиші і обстрілювали позиції українських сил, але ситуація «залишалася контрольованою».

«Противник 15 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Новоолександрівки, Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Водяного та Широкиного», – йдеться в повідомленні.

Підконтрольні Росії угруповання «ДНР» і «ЛНР» на даний час не подають інформації щодо обстрілів.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.

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