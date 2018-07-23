Стрілянина в Торонто: жінка загинула, 14 людей поранені

Канадська поліція повідомляє, що внаслідок стрілянини, відкритої в Торонто озброєним чоловіком, загинула одна жінка, ще 14 людей поранені. Раніше повідомляли про дев’ятьох постраждалих.
Сам нападник, за даними поліції, застрелився.
За повідомленням, це сталося пізно ввечері 22 липня в районі Ґріктаун у Торонто. Серед поранених – одна дитина. Мотив нападу – невідомий.
За даними Global News, яке посилається на джерела в правоохоронних органах, перш ніж застрелитися, підозрюваний вистрелив у поліцейських.
Про стан поранених людей поки що не повідомляють.
Речник поліції Марк Пугаш заявив, що наразі зарано говорити, чи є стрілянина терактом.
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