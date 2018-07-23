Канада побачила прогрес України у гендерній політиці

Канада вітає прогрес, який здійснила Україна у гендерній політиці й підтримці економічних ініціатив українських жінок, заявила 23 липня в Києві міністр міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо.

«Канада вважає, що суспільство є більш процвітаючим, мирним, безпечним й об’єднаним, коли права жінок у ньому поважають, коли їхні голоси чують і вони мають можливості бути лідерами», – наголосила Бібо.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода Марі-Клод Бібо повідомила про започаткування програми підтримки канадських, українських чи міжнародних організацій, проекти яких передбачають залучення жінок в економіку. Програма розрахована на п’ять років, на його здійснення буде витрачено близько 30 мільйонів доларів.

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Проекти, які будуть обиратись у рамках нової програми, повинні мати бюджет у розмірі 3-7 мільйонів доларів, їхнє завдання – урівняти «соціально-економічну нерівність серед українців» упродовж наступних п’яти років, повідомила Бібо на брифінгу.

Першою організацією в Україні, яку підтримує уряд Канади у рамках нової програми – міжнародна благодійна організація «Український жіночий фонд».

За словами Марі-Клод Бібо, для підтримки соціально-економічного розвитку та сталої демократії в Україні уряд Канади щороку виділяє близько 50 мільйонів доларів.

У квітні цього року Кабінет міністрів України затвердив державну соціальну програму забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Метою цієї програми, згідно з документом, є реалізація комплексних заходів на загальнодержавному й місцевому рівнях щодо посилення національного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах та впровадження європейських стандартів рівності.