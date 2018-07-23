У порт Одеси зайшли кораблі із постійних груп швидкого реагування НАТО

23 липня, через кілька днів після закінчення військових навчань «Сі Бриз-2018», до порту Одеси зайшли шість кораблів НАТО – під прапорами Туреччини, Нідерландів, Румунії та Німеччини.

Йдеться про кораблі постійних (але окремих одна від одної) груп швидкого реагування НАТО: Другої військово-морської (SNMG2) і Другої протимінної військово-морської (SNMCMG2).

Ракетний фрегат De Ruyter (F 804) Королівського флоту Нідерландів, який є флагманом Другої військово-морської групи НАТО, і фрегат Fatih (F 242) Військово-морських сил Туреччини пришвартувалися біля причалу Одеського морвокзалу вранці 23 липня.

Згодом до них приєдналися фрегат Regele Ferdinand (F 221) ВМС Румунії, судно забезпечення Rhein (A 513) ВМС Німеччини (водночас воно є флагманським Другої протимінної військово-морської групи НАТО), турецький і румунський мінні тральщики – Аnamur i Lt. Lupu Dinescu.

Як наголосив коммодор групи SNMG2 (командир походу), представник Королівського флоту Нідерландів Баудевін Бутс, це вже третій візит тактичних з’єднань швидкого реагування Північноатлантичного альянсу з моменту анексії Криму Росією в 2014 році. «Позиція НАТО залишається незмінною – дії Росії в Криму є незаконними», – зазначив він.

На запитання кореспондента Радіо Свобрда, чи є прямий зв’язок між ростом напруги в Азовському і Чорному морях і нинішнім візитом тактичного з'єднання, він відповів стверджувально, утім додав, що «НАТО не шукає конфліктів з Росією».

Кораблі проведуть в Чорному морі спільні тренування з ВМС України, які включатимуть не тільки пошук й знешкодження мін, а й відпрацювання спільного маневрування.

Візит кораблів НАТО триватиме до 26 липня.

Згідно з конвенцією Монтре, термін перебування кораблів нечорноморських держав у Чорному морі в мирний час не може перевищувати 21 добу.