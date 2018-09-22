Синоптики попереджають про «дощі та справжнє осіннє похолодання»

Вдень 22 вересня у західних областях України, а 23-24 вересня по всій території країни очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, подекуди з грозами, посилення вітру до 15-22 метрів за секунду, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

«22 вересня в Карпатському регіоні, 23 вересня у північній частині країни – місцями сильні дощі; в Україні значне зниження температури вночі до 6 – 12°, вдень до 12 – 18°; 23-24 вересня на високогір'ї Карпат – дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1 – 6° тепла. На Київщині 23-24 вересня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (вночі 23 вересня місцями сильні дощі, грози), посилення вітру до 15-20 метрів за секунду; значне зниження температури вночі до 6-11°, вдень до 12-17°», – мовиться у повідомленні ДСНС.

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Напередодні Укргідрометцентр повідомив, що в Україні 23 вересня характер погоди зміниться: пройдуть дощі, в північній частині вночі місцями очікується сильний дощ із грозою. Температура знизиться: вночі 6 – 13°, на крайньому півдні 11 – 16°, удень 12 – 17°, в південних і східних областях 18 – 23°. Вітер західний, північно-західний. На високогір'ї Карпат прогнозується дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1 – 6° тепла.

Раніше українські та західні синоптики також попереджали про різку зміну погоди в неділю.