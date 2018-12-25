У Чорному морі на мілину сіло судно, яке незаконно заходило до Криму – МінТОТ

У Чорному морі вантажне судно під прапором Монголії SUROV (назва до серпня 2018 року – VELES), що рухалося з порту Туреччини до російського порту «Кавказ», сіло на мілину. Про це повідомляє 25 грудня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

За даними відомства, аварія сталася поблизу Таманського півострова в районі мису Залізний Ріг (село Волна).

«За даними міжнародної ідентифікаційної системи AIS (Automatic Identification System), остання інформація про судно SUROV зафіксована ще два тижні тому. В порушення вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року на кораблі було відключено Автоматичну ідентифікаційну систему (AIS). Однак завдяки саме цій системі є можливість не тільки вчасно реагувати на аварії суден та надавати допомогу потерпілим, але й відслідковувати порушення руху суден і незаконного перетину кордонів», – йдеться у повідомленні.

За інформацією МінТОТ, відключення AIS обумовлене незаконним заходом судна SUROV до закритих портів анексованого Росією українського Криму.

«Причина цьому – намагання іноземних компаній, причетних до морських перевезень до закритих портів, уникнути відповідальності з боку українського законодавства, а також не потрапити до списку компаній-порушників, до яких можуть застосовуватись міжнародно-правові санкції», – додали у відомстві.

Із липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

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