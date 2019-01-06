Поліція Донеччини відкрила кримінальне провадження через вибух у житловому будинку в Маріуполі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху у житловому будинку у Маріуполі 5 січня, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

За даними правоохоронців, внаслідок вибуху загинули двоє осіб.

«Виклик до поліції надійшов о 21:20. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків 1985 та 1987 років народження. Поліцейські встановлюють походження боєприпасу та обставини події», – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

5 січня, місцеве видання 0629 повідомляло, що в квартирі на третьому поверсі на проспекті Будівельників в Центральному районі Маріуполя вибухнула граната.