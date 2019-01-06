Поліція Донеччини відкрила кримінальне провадження через вибух у житловому будинку в Маріуполі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху у житловому будинку у Маріуполі 5 січня, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
За даними правоохоронців, внаслідок вибуху загинули двоє осіб.
«Виклик до поліції надійшов о 21:20. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків 1985 та 1987 років народження. Поліцейські встановлюють походження боєприпасу та обставини події», – йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.
5 січня, місцеве видання 0629 повідомляло, що в квартирі на третьому поверсі на проспекті Будівельників в Центральному районі Маріуполя вибухнула граната.
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