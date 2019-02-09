У 2019 році в Україні на водоймах загинули 30 людей – ДСНС

Із початку 2019 року в Україні на водоймах загинули 30 людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Зокрема, 7 лютого на річці Стир в місті. Луцьку продовжувалися пошуки чоловіка 1939 року народження, який зник 31 січня під час зимового купання в річці... Зниклого не знайдено.

На Дніпропетровщині цього ж дня рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на річці Саксагань поблизу вулиці Універсальна міста Кривий Ріг чоловік провалився під лід та не може самостійно вибратися. Прибувши на місце виклику, співробітники Служби порятунку за допомогою надувної подушки та драбини-палиці витягнули постраждалого на берег та передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Однак пізніше чоловік помер у лікарні.

Водночас дивом вдалося уникнути лиха 7 лютого у столиці. Так, о 18:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро біля острів Труханів на крижині перебуває рибалка... Чоловік 1955 року народження перебував на відстані 200 метрів від берега у воді. За допомогою човна та водолазного спорядження рятувальники доправили рибалку на берег, де передали працівникам медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає утриматися від прогулянок по тонкій кризі у період відлиги та зважати на гідрологічну ситуацію на водоймах країни.

За даними Українського гідрометцентру, 9 лютого в Україні буде без опадів, на дорогах центральних, північних та східних областей – місцями ожеледиця.