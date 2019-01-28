Особливості риболовлі в окупації: як жителі Донбасу рятуються від воєнних буднів

Цього року зима на Донбасі по-справжньому сніжна і морозна. Багато хто виходить на лід порибалити. Яка риба є у водоймах Донецька і Луганська? І як повернутися додому з уловом взимку? Про особливості зимової риболовлі в окупованих містах – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Зимова риболовля в Донецьку. На вкритому кригою водосховищі або, як його називають місцеві, «Донецькому морі» – багато рибалок.

«І щуку ловив, і окуня ловив, карпа. Останнім часом ловиться тільки окунь і підлящик – все», – розповідає житель Донецька, який прийшов ловити рибу.

Для зимової риболовлі у чоловіка є все: «І гачок, і блешні різні. У кожного – свої вудки. А є ще чай», – перелічує рибалка.

Пристрасть до риболовлі переважає страх піти під лід в усіх, хто прийшов порибалити.

«Пробую, ризикую. Як є п’ять сантиметрів льоду, то вже заходжу, – розповідає чоловік і пригадує моторошні ситуації, які вже траплялися цієї зими. – Випадок був. Хтось кричить, а ми не зрозуміємо, де й що. Кинули мотузку, витягли його. Ну він: «Спасибі, мужики», все покинув, а нам ще й «маленьку» дав».



– А яка зараз товщина льоду? – цікавимося у рибалок.

– Сантиметрів 40.

Попри уявну безпеку, історій про провали під лід у місцевих хоч відбавляй.

«Потім йде ще один. Ми йому кричимо: «Не йди, провалишся! Зараз же провалишся!». Тільки сказали – і там другий! Знову цього витягли. Я тоді кажу: «Змотуємося і тікаємо, інакше і нас потоплять тут», – сміється рибалка.

Попит і вартість хобі

У донецьких рибальських магазинах обіцяють: для фанатів риболовлі – зберуть стартовий набір для зимової риболовлі по кишені кожному.

«Вудка коштує 40 рублів (приблизно 17 гривень – ред.). Ліска – теж 40 рублів. Замість блешні можемо поставити гачки – копійки коштують. Поплавочок коштує 10 рублів (приблизно 4 гривні – ред.). Разом ми нарахували на 100 рублів (приблизно 42 гривні – ред.) – запросто можна зробити вудку. Якщо людина «захворіє» зимовою риболовлею», – каже продавець рибальського спорядження.

Незважаючи на доступність цього хобі, продавці скаржаться на попит.

«Протягом останніх чотирьох років мало, звичайно, покупців. Напевно, щонайменше в 10 разів менше. Можливо, в 20 разів. В найкращі дні мотиля (корм для риб – ред.) продавали чотири кілограми. Зараз ми можемо продати кілограм, напевно, за тиждень. Людям важко», – констатує продавець.

Риболовля в окупованому Луганську

Ісаківське водосховище в Луганській області. На вулиці температура сягає +3 градусів. До того ж, вітер і дощ. На льоду – близько п’яти сантиметрів води.

«Доволі небезпечно. Провалитись можна. Але я вперед дитину не пускаю. Сам йду попереду. Дивлюся, де який лід. І слухаю, як він поводиться: тріщить, не тріщить. Поки все було «тьху-тьху», – каже чоловік, який прийшов ловити рибу із сином.

– Я цього року провалився. Сам виліз, – каже чоловік, який сидить поряд.

– Не страшно після цього?

– Та ні.

Попри такі історії – змотувати вудки і йти звідси ніхто не збирається.

«Мотузка є на випадок, якщо хтось провалиться. Мотузку кидаємо, підстраховуємо один одного», – каже чоловік.

Взимку в водоймах під Луганськом клює переважно невелика плотва, окунь і йорж. «Додому вже приїдемо не з порожніми руками», – показує невелику рибу луганчанин.

Важливий не улов, а відпочинок

Але для завзятих рибалок улов – не головне. «Хворієш», як кажуть, цією справою. Не стільки важливий улов, як відпочити, час приємно провести – ах…», – каже донеччанин.

На річці Кальміус, що протікає територією Донецька, – теж чимало рибалок. Кажуть: приходять здебільшого заради спортивного інтересу.

Далеко від свого міста, а тим більше, по інший бік лінії розмежування – більшість рибалити вже давно не їздить.



– А де до війни ваше улюблене місце було?

– На Донець їздили. А зараз не ризикує ніхто туди, – каже рибалка.

Бойові дії на Донбасі змінили для донеччан і луганчан все. Навіть таке просте і популярне заняття, як рибалка.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, іще станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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