Напади у Новій Зеландії: австралійцю пред'явили офіційне обвинувачення у вбивстві

28-річний автралієць, який ідентифікує себе як Брентон Гаррісон Таррант і який взяв відповідальність за вчинення 15 березня терористичного нападу на дві мечеті у Новій Зеландії, постав перед судом в місті Крайстчерч, де йому пред'явили офіційне обвинувачення у вбивстві, повідомляє проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время».

Тарранта привели в зал засідань в наручниках і білій тюремній робі. Суд ухвалив рішення заарештувати його до 5 квітня без права звільнення під заставу, передає Reuters. Таррант на засіданні мовчав.

Жертвами теракту в Новій Зеландії, як повідомила місцева влада, стали 49 осіб.

Всю ніч в лікарнях міста оперували поранених: із 40 осіб 11 залишаються в інтенсивній терапії.

Поліція, як і раніше, не називає імен ще двох затриманих, їхню причетність до злочину перевіряють.

Відомо, що Таррант – білий ультранаціоналіст з Австралії, який писав про свою нетерпимість до мігрантів і мусульман у соціальних мережах. Він опублікував 74-сторінковий маніфест про свої погляди і ненависть до «загарбників», якими він вважає мігрантів.

Він заявив, що прибув до Нової Зеландії, щоб спланувати і підготувати напад.

Крім того, вів пряму трансляцію в соцмережах у той час, як стріляв у людей.

Поліція вважає, що він збирався продовжувати напади, оскільки в автомобілі, в якому його затримали були саморобні вибухові пристрої.

Всю зброю, яке використовував Таррант, за даними поліції, він придбав легально.

Влада країни планує обмежити продаж напівавтоматичної зброї і заборонити її модифікацію, що наближає зброю до бойової.

«Я можу прямо зараз заявити: наші закони про обіг зброї зміняться», – заявила журналістам 16 березня прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Нова Зеландія впродовж останніх років робила спроби посилити законодавство, але в країні існує потужне збройове лобі і давні мисливські традиції, вказує проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время». У Новій Зеландії населення складає близько 5 мільйонів осіб, а зареєстрованої зброї – 1,5 мільйона одиниць, при цьому в країні дуже низький рівень злочинності з використанням вогнепальної зброї.