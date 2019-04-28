На Харківщині підліток впав з мосту при спробі зробити ефектне фото

У селищі Селекційне Харківської області 13-річний хлопець зірвався з залізничного мосту. Підлітка госпіталізували, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Як повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Харківській області, інцидент стався близько 19:50 27 квітня. «За попередніми даними, підліток разом із друзями фотографувався на залізничному мосту. Раптом хлопець зірвався та впав на землю», – йдеться в повідомленні.

Потерпілий із травмами різного ступеня тяжкості був доставлений до лікарні у Харкові.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Харківського відділу поліції. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.

Раніше поліція повідомляла, що на Харківщині внаслідок ураження струмом на даху товарного вагону один 17-річний юнак загинув, а його товариш був госпіталізований.