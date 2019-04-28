На Харківщині підліток впав з мосту при спробі зробити ефектне фото

У селищі Селекційне Харківської області 13-річний хлопець зірвався з залізничного мосту. Підлітка госпіталізували, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Як повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Харківській області, інцидент стався близько 19:50 27 квітня. «За попередніми даними, підліток разом із друзями фотографувався на залізничному мосту. Раптом хлопець зірвався та впав на землю», – йдеться в повідомленні.
Потерпілий із травмами різного ступеня тяжкості був доставлений до лікарні у Харкові.
Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Харківського відділу поліції. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.
Раніше поліція повідомляла, що на Харківщині внаслідок ураження струмом на даху товарного вагону один 17-річний юнак загинув, а його товариш був госпіталізований.
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