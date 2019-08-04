Саїд Малекпур після 11 років в іранській тюрмі повернувся в Канаду

Програміст Саїд Малекпур, якого в Ірані засудили до довічного ув'язнення за створення і модерування «порнографічного вебсайту», через 11 років за ґратами повернувся до Канади.

Сестра Малекпура Мар’єм опублікувала 2 серпня відео у Twitter і написала: «Мій брат Саїд Малекпур щойно приїхав до Канади! Кошмар нарешті закінчився!».

Інших подробиць вона не розповіла.

ЗМІ повідомляють, що Саїд Малекпур втік з Ірану.

Влада ж Ірану заявила, що 44-річний Малекпур покинув Іран під час короткострокового звільнення з в'язниці, так званої «триденної відпустки», коли йому було «заборонено залишати країну».

Паям Ахаван, експерт з міжнародного права університету Макгілла та колишній прокурор Організації Об'єднаних Націй, який уже багато років бере участь у цій справі, заявив, що влада Ірану звільнила Малекпура кілька днів тому після тиску.

Малекпур має подвійне громадянство Ірану (народився в цій країні) та Канади. Його заарештовали у грудні 2008 року, коли він повернувся до Ірану, щоб відвідати старенького батька. Спочатку (у 2010 році) його засудили до смертної кари, але згодом вирок змінили на довічне позбавлення волі.

Малекпур заперечив обвинувачення і сказав, що програму, яку він розробив для розміщення фотографій в інтернеті, використовували без його відома для створення порносайтів.