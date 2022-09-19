Банки в Туреччині починають зупиняти операції з російською платіжною системою

Найбільший приватний банк Туреччини Iş Bankası тимчасово призупинив роботу з російською платіжною системою «Мир». Як повідомила агенція Reuters, це сталося після повідомлень про те, що США зосередилися на турецьких банках, які входять до російської локальної платіжної системи.

Також із російськими картами «Мир» припинив операції DenizBank, пишуть у понеділок державні ЗМІ РФ.

Низка ЗМІ зазначають, що в соцмережах з’явилися повідомлення про відмови приймати карту «Мир» у кількох турецьких готелях.

За повідомленнями, з російською платіжною системою «Мир» продовжують працювати турецькі банки Vakıfbank, Ziraat Bank, Halkbank.

Минулого тижня американське видання Financial Times повідомляло, що США та ЄС чинять тиск на Туреччину через її співпрацю з російськими банками і, зокрема, з російською платіжною системою «Мир», яка дозволяла росіянам обходити введені після початку війни в Україні санкції.

У Держдепартаменті США заявляли, що країна має намір боротися з ухиленням від введених проти Росії санкцій не лише у Туреччині, а й у країнах Кавказу та Центральної Азії.