В Україні виявили 3 620 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні минулої доби виявили 3 620 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби шпиталізували 2 208 людей, одужав 7 921 пацієнт, 133 людини померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

За добу провели 38 911 тестувань, зокрема методом ПЛР – 17 389.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 153 864 людини, 48 075 – померли.