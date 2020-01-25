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25 січня 2020, Київ 15:28
Новини | Політика

Бойовики з початку доби тричі відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ – Міноборони

Повідомляється, що бойовики стріляли в районі Катеринівки, Павлополя та Березового

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У Міністерстві оборони повідомили, що підтримувані Росією бойовики 25 січня здійснили три прицільні обстріли на Донбасі в бік позицій Збройних сил України – в районі Катеринівки, Павлополя та Березового.

«Фактів застосування російсько-окупаційними військами заборонених зразків зброї не обліковано. Противник обстрілював наші оборонні укріплення з використанням кулеметів крупних калібрів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні Міноборони.

Згідно з повідомленням, втрат у лавах українських військ з початку поточної доби немає.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» даних про обстріли поточної доби на своїх ресурсах не вказують.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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