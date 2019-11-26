Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 листопада 2019, Київ 21:30
Новини | Політика

Очільники МЗС Естонії, Литви, Швеції і України виступили зі спільною заявою щодо політики Росії

Дипломати закликали Росію поважати міжнародне право

Дивитись коментарі

Міністри закордонних справ Естонії, Литви, Швеції та України 26 листопада виступили із спільною заявою щодо політики Росії і «тривалої агресії» щодо України.

«Ми закликаємо Росію поважати міжнародне право та основоположні принципи та відмовитися від дій, які суперечать цим принципам… Міністри позитивно оцінили наполегливі зусилля України розв’язати конфлікт на сході України, спричинений триваючою російською агресією, мирним шляхом на користь українського народу та Європи у цілому. Вони підкреслили важливість досягнення тривалого політичного рішення конфлікту на основі повного виконання Мінських домовленостей та закликали Росію повною мірою визнати свою відповідальність у цьому зв’язку», – йдеться у заяві, поширеній МЗС України.

/**/ /**/ Під час акції «Ні капітуляції!» у столиці України в День Покрови і День захисника України. Київ, 14 жовтня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

П’ять помилок у стратегічних комунікаціях Офісу президента щодо війни з Росією

У заяві також міститься заклик до Росії «виконати свої міжнародні зобов’язання, забезпечивши безперешкодний доступ до українських портів у Азовському морі та свободу навігації».

Повідомляється, що підписантами заяви стали міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, Литви – Лінас Лінкявічюс, Швеції – Анн Лінде та України – Вадим Пристайко.

Відносини між Україною та Росією різко загострилися після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі. Росія визнана в Україні країною-агресором.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG