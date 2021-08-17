В Україні 18 серпня стане прохолодніше

У більшості регіонів України з середи, 18 серпня, стане трохи прохолодніше. Про це свідчать дані Гідрометцентру.

Найпрохолодніше буде на заході країни – +12…14 вночі та +20..22 вдень. У північних регіонах вночі +15…18, вдень – до +24.

У центральних областях завтра вночі очікується +15…18, вдень – +27…31.

На півдні та сході спека поки збережеться. Вночі там прогнозують +17…20 градусів, вдень – +29…33.

На сході, заході та в Криму завтра без опадів, на решті території дощитиме, можливі грози.

У столиці у ніч на 18 серпня +16…18 градусів, вдень – +22…24. Протягом дня дощитиме.