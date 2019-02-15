Оргазм, компромат і рейтинг Гриценка. День з кандидатом | НЬЮЗРУМ #5

Спецвипуск програми «Ньюзрум» – «Один день з кандидатом». Журналісти Радіо Свобода провели один день з кандидатом на посаду президента Анатолієм Гриценком. Відверта розмова на відверті теми. Зокрема, ви дізнаєтеся, що думає Анатолій Гриценко про опонентів та як ставиться до діючого президента України, чи потрібні НАТО та МВФ Україні, що робити з Кримом та про рецепт повернення Донбасу. Кандидат також розповів нам, як закохався, як схуд на 15 кілограмів, звідки у нього нерухомість, як сприймає критику на свою адресу та що зробить за день до своєї інавгурації, у разі його обрання. Дивіться спецвипуск мультимедійного проекту «Ньюзрум».