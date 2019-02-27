Казка, гречка і сон | НЬЮЗРУМ #12

Сьогодні в «Ньюзрумі» ви дізнаєтесь, які заяви лунають нині та як розвиваються події після публікації скандального розслідування BIHUS info про корупційні схеми в українській оборонці, чому від участі в «Євробаченні-2019» відмовилася KAZKA та хто ж представлятиме Україну на пісенному конкурсі.

Також в ефірі: які нові схеми підкупу виборців вигадують у командах кандидатів у президенти і ще багато цікавого.

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