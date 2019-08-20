Слуга народу: якою має бути зарплата депутата? | НЬЮЗРУМ #123

Сьогодні у «Ньюзрумі»: лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков вважає зарплату у 50 тисяч гривень недостатньою для народного депутати. Скільки ж платити слугам народу?; пожежа в одеському готелі «Токіо-Стар»: хто сяде на лаву підсудних?; хліб, сіль і дружина Нетаньяху: соцмережі не вщухають обговорювати скандал; «Чи зможе корупція отруїти Зеленського?». Світова преса пише про головні виклики для українського президента.

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