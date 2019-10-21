LIVE | «Квартал 95», хор імені Верьовки та Гонтарева | НЬЮЗРУМ #163

Сьогодні в «Ньюзрумі»: Що це було – гумор чи глум? Як українське суспільство реагує на номер «Кварталу 95» із хором імені Верьовки про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої; Чому Путін хоче вивести Росію з-під дії норм гуманітарного права та що це може означати для України? – точка зору Віталія Портникова; Держава у смартфоні. Коли громадяни України зможуть вирішити усі свої бюрократичні питання за допомогою мобільного? І ще багато цікавого.

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