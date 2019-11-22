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22 листопада 2019, Київ 18:36
Ньюзрум

LIVE | Антициклон Quincy: чи надовго мороз і вітер? | НЬЮЗРУМ #187

Сьогодні в «Ньюзрумі»: Танкер «Делфі» шторм викинув на берег поблизу Одеси: чи є загроза довкіллю? Український американець Александр Віндман і його свідчення у конгресі США стосовно телефонної розмови Трампа і Зеленського: чому ключовий свідок назвав розмову «недоречною»? Голодомор 1932-1933: вражаюча історія порятунку і зустрічі через десятиліття – ексклюзив Радіо Свобода. І ще багато цікавого.

Дивіться «Ньюзрум» – мультимедійний проєкт Української служби Радіо Свобода – у будні о 18.00 у прямому ефірі на ютубі.

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