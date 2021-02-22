Відвідувачі захоплюються прекрасними краєвидами Ніагарського водоспаду, вкритого кригою

Причиною цього став мороз. Вода переходила з одного агрегатного стану в інший буквально на очах туристів, які днями відвідали природну пам'ятку, розташовану на кордоні між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Морозна погода, що встановилася на значній частині території Північної Америки частково перетворила Ніагарський водоспад у крижану гору. Повністю він замерзав 29 травня 1948 року. Тоді крига скувала озеро Ері, і на шляху потоку утворилася природна гребля. Очікується, що найближчими днями потеплішає, і температура повітря підніметься в цих краях до мінус трьох градусів за Цельсієм. (Відео Reuters)