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22 лютого 2021, Київ 18:27
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Лебеді рятуються від морозів у теплій воді при Хмельницькій АЕС

Лебеді рятуються від морозів у теплій воді при Хмельницькій АЕС
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Лебеді рятуються від морозів у теплій воді при Хмельницькій АЕС

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Водосховище неподалік від Хмельницької АЕС стало притулком від морозів для десятків лебедів, а для туристів – місцем, яке варто відвідати.

Це водосховище на заході України щозими стає тимчасовим будинком для десятків лебедів, які рятуються тут від морозів. Розташована неподалік Хмельницька АЕС використовує водойму для охолодження систем, а це означає, що вода в озері не замерзає. Температура води тут не опускається нижче 10 градусів за Цельсієм. Завдяки цьому в водоймі живе багато ракоподібних і водоростей, якими харчуються лебеді. Нагодувати пернатих гостей завжди готові і туристи, для яких водойма щозими стає місцем паломництва. Білокрилі зірки за їжу завжди готові допомогти приїжджим зробити ефектні фото. Водойма, за словами екологів, стає місцем для комфортної зимівлі не тільки для перелітних птахів. Місцеві пернаті сюди теж нерідко залітають із сусідніх регіонів, де температура повітря опускається нижче нуля. (Відео Reuters)

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