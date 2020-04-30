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Лебеди, зимовавшие на территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык», что возле Константиновки (Донецкая область), готовятся вывести потомство. Некоторые из почти двух сотен птиц улетели в родные места, но большинство остались и свили гнезда. Если зимой их главным врагом был мороз, то теперь больше всего птицам грозит огонь.

Региональный ландшафтный парк «Клебан-Бык» – одно из немногих нетронутых цивилизацией мест в Донецкой области. Здесь сотни животных и птиц обитают в естественной среде. Это дает возможность биологам, орнитологам и ботаникам изучать местную флору и фауну.

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» мы насчитали 140 видов птиц

«На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» мы насчитали 140 видов птиц. Очень много разных видов. Есть и такие, которые занесены в «Красную книгу Украины». Мы следим за ними и охраняем, чтобы лебеди и другие виды чувствовали себя в безопасности, и их популяция не сокращалась»,– рассказывает научный работник парка Оксана Шелудченко.

Зимой по дороге в Африку здесь остановились около 200 лебедей. Вместе с дикими утками они не давали замерзнуть полынье и не подпускали к себе хищников. С приходом весны некоторые птицы вернулись на свои постоянные места обитания, но большинство остались. Они создали семьи, отделились от общей стаи и свили гнезда. За одной парой специалисты парка наблюдают уже несколько лет. В прошлом году у этой пары лебедей вылупилось 12 птенцов. Особенно интересно было наблюдать за обучением маленьких лебедей.

Взрослые оберегают малышей. Выстраивают их в линейку и ведут по местам, где можно спрятаться в случае опасности

«Птенцов воспитывает вся семья. Впереди плывет одна взрослая птица, за ней выводок и сзади второй из родителей. Таким образом взрослые оберегают малышей. Выстраивают их в линейку и ведут по местам, где можно спрятаться в случае опасности. Мы наблюдаем за ними с помощью квадрокоптера. Когда он шумит, птицы моментально снимаются с места и уплывают в камыши», – рассказывает биолог-исследователь парка «Клебан-Бык» Галина Семенихина.

На берегу можно найти гнезда диких уток и гусей. Боясь людей, птицы бросают потомство и улетают.

Кроме хищников, в сухую и ветреную погоду большую опасность для них представляют пожары. Огонь уничтожает не только траву, но и животных и птиц, которые там оставляют свое потомство. С этим бороться почти невозможно, говорит начальник охраны природно-заповедного фонда парка «Клебан Бык» Андрей Дубов.

До людей многие простые правила доходят тяжело. И окурки часто бросают в сухую траву, костры разводят

«Территория у нас большая, объезжаем мы ее постоянно, разъясняем гостям, как необходимо себя вести, но до людей многие простые правила доходят тяжело. И окурки часто бросают в сухую траву, костры разводят, где попало. Сейчас новые штрафы ввели поджигателям. Посмотрим, как они будут действовать. Тяжело, потому что нужно зафиксировать все, а, бывает, приезжаешь на возгорание, и время есть, только чтобы потушить огонь. Где уж там искать поджигателей?», – говорит охранник.

При этом оберегать потомство птиц от хищников сотрудники ландшафтного парка не могут. Человек не должен вмешиваться в жизнь природы и нарушать баланс, говорят научные сотрудники. И просят посетителей не нарушать гнезда и норы местных обитателей. Ведь именно в этот период птицам и зверям важно защитить потомство.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)