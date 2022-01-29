Привабливий для туристів та інвесторів: у Херсоні оновлюють генплан міста

У Херсоні обговорюють новий проєкт містобудівної документації – «Внесення змін до генерального плану». Це стратегічний та глобальний документ, який задає основні напрямки розвитку міста. Як зазначили у Херсонській міській раді під час презентації коригувань у грудні, розробники поклали в основу цього документу ідею міського голови Херсона: «створення в сучасних межах міста та прилеглих територій простору, в якому було б затишно жити херсонцям та приємно проводити час гостям». Як має змінитися Херсон після коригування генплану, обговорювали в ефірі проєкту «Новини Приазов'я» на Радіо Свобода.

У Херсонській міській раді повідомили, що над проєктом змін до генплану працював Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст «Діпромісто» ім. Ю. М . Білоконя. Підприємство створювало подібні документи для Тернополя, Івано-Франківська, Полтави, Дніпра.

Проєктом передбачений сталий розвиток трьох районів Херсона: Суворовського, Дніпровського, Корабельного.

Новий документ містить інформацію про оптимізацію території міста, передбачає розвиток транспортної інфраструктури та покращення транспортної мобільності населення, містить пропозиції щодо розвитку інженерних мереж (водопостачання, каналізації, санітарного очищення територій, енергопостачання), а також звіт щодо стратегічної екологічної оцінки.

Зміни до генплану передбачають розвиток міста шляхом багатоквартирної забудови, а також пропонуються перспективи функціонального використання територій підприємств, які перестали працювати, під житлову забудову.

Проєктувальники зауважили, що для підсилення туристичного потенціалу Херсона важливо розвивати можливості, які дає річка Дніпро. За їх словами, «створення та розвиток сучасних рекреаційних зон дасть містянам нові можливості для якісного відпочинку, а також привабить гостей міста. Зокрема, документом передбачено часткове розширення набережної».

Центр міста без «новодєлов»

«Той генплан, який зараз діє, він вже себе морально «віджив», – розповів в ефірі головний архітектор Херсона Ігор Юрчак.

За його словами, наразі вже назріла нагальна необхідність міняти підходи – до територій та існуючих у місті потреб, що змінюються. Головний архітектор Херсона сказав, що у новому генеральному плані велике значення надається історичній частині міста, яка має туристичний потенціал.

Юрчак розповів, що було засідання обласної містобудівної ради, на якій розглядався історико-архітектурний опорний план – велика значуща робота для Херсона.

Реставрувати архітектурні перлини і відновити це надбання для Херсона та гостей міста

«Він також є невід’ємною частиною генплану міста. […] Ми якраз говорили про режими використання територій, охоронні зони пам’яток, які є в центральній частині. Навряд чи варто говорити, що настільки щільність забудови центральної частини міста і може з’явитися якась нова забудова. Досить. Вже отримали херсонці «новодєли», які не дуже всім подобаються. Я би в розвитку цієї центральної частини як туристичної перлини Херсона, я би її зараз розглядав під максимальною увагою, щоб реставрувати ці архітектурні перлини і це зробити надбанням Херсона, відновити це надбання для Херсона та гостей міста», – говорить головний архітектор Херсона.

Нинішнє коригування містобудівного документу, яке зараз розглядається, діятиме орієнтовно до 2030 року, далі можливе внесення нових змін.

Якщо ми матимемо тут інвестпривабливу територію, інвестпривабливу атмосферу, то відповідно і можна буде говорити, що повернуться люди до Херсона

«Це коригування розроблено тільки в адміністративних межах міста, не так, як розроблена попередня версія генплану, яка передбачала ще й перспективне розширення міста. Тому є декілька причин: на жаль, у Херсоні зменшується кількість населення і я би думав, що варто зараз приділити увагу тому, щоб зорієнтувати і міську владу, і взагалі херсонців на те, щоб перетворити місто на інвестпривабливе місце. І якщо ми матимемо тут інвестпривабливу територію, інвестпривабливу атмосферу, то відповідно і можна буде говорити, що повернуться люди до Херсона, і можна говорити про якесь розширення», – говорить Ігор Юрчак.

«Плюсів менше, ніж мінусів»

В ефірі «Новин Приазов'я» архітектор з Херсона Михайло Вустянський надав свою попередню оцінку коригування головного містобудівного документу. За його словами, проєкт у відкритому доступі з’явився лише минулого тижня.

«З першого погляду, що я бачу, які мінуси. Плюсів в новому генплані, мабуть, менше, між мінусів. Перший і основний мінус – я не бачу вектору розвитку міста. Промислові об’єкти зникають, замість них з’являється багатоквартирна забудова. Як сказав пан Ігор (Юрчак – ред.), населення зменшується – навіщо багатоквартирна забудова, де людям немає де працювати?» – наголосив Вустянський.

Він також звернув увагу на навантаження на вулиці та нову транспортну мережу. Архітектор зазначив, що після детального вивчення подаватиме свої зауваження щодо нового проєкту генплану Херсона.