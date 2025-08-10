Як ЗНИКЛІ БЕЗВІСТИ У КРИНКАХ повертаються з полону в Україну | Новини Приазовʼя

З російського полону 23 липня повернули 11 українських військових, які брали участь у боях за село Кринки Херсонської області. Зараз вони проходять реабілітацію, повідомила «Новинам Приазовʼя» керівниця громадської організації «Кринки. Шлях додому» Лідія Руденко. Ця ініціатива обʼєднує родини військових, які зникли безвісти під час спроби українського командування розвинути наступ на лівобережжі Херсонщини.



Як родички військових, зниклих безвісти у Кринках, шукають своїх близьких? Скільки бійців можуть перебувати в полоні? Та як Росія перешкоджає ефективному пошуку?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгопʼята.