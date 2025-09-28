Як змінилася Софіївська громада на Запоріжжі в окупації?| Новини Приазовʼя

Софіївська громада, що у Бердянському районі Запорізької області, окупована Росією з 26 лютого 2022 року. За цей період життя у регіоні змінилося кардинально.



Ми поспілкувалися з начальником Софіївської сільської військової адміністрації Станіславом Захаревичем. Він розповів, що перший етап змін у громаді відбувся відразу після початку повномасштабного вторгнення – навесні 2022 року.



Тоді у регіоні було відносно тихо, але почали з'являтися російські блокпости, на яких першочергово займалися фільтрацією маріупольців, що намагалися врятуватися з оточеного міста. Вже влітку того ж року окупанти розпочали проводити масові облави по всіх населених пунктах. У регіоні було надзвичайно багато затримань і катувань.



Після проведення так званого референдуму ця тенденція посилилася. У наступні роки окупанти концентрувалися переважно на тому, щоб змусити все населення отримати російські паспорти.



Як живе під контролем Росії Софіївська громада Бердянського району? Наскільки вона змінилася за останні роки? Що загрожує місцевому населенню у разі тривалої окупації?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина