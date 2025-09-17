Підсумки курортного сезону в окупації | ‪Новини Приазовʼя

На окупованій частині Херсонщини начебто відзначається зростання туристичного потоку. Про це у серпні заявляли у підконтрольному Росії так званому міністерстві курортів і туризму регіону. В окупаційному відомстві також повідомили, що більшість туристів — це сім'ї російських військовослужбовців. Але нібито є й ті, хто приїжджають відпочивати туди «усвідомлено».



У так званому міністерстві зазначили, що відпочивальники користуються послугами туристичного інформаційного центру. Там вони начебто дізнаються інформацію про курортні місця і передають її своїм знайомим.



Водночас в окупаційному міністерстві нагадали, що всі власники засобів розміщення мають пройти так звану класифікацію відповідно до вимог російського законодавства. Без проходження цієї процедури та включення до Єдиного російського реєстру надання послуг проживання буде незаконним.



У Центрі національного спротиву повідомляють, що при цьому на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей пляжі безлюдні, а готелі стоять порожні. У підпіллі зазначили, що з 2022 року окупаційні адміністрації обіцяють повноцінні туристичні сезони, але далі обіцянок справа не йде.



Якими є підсумки цьогорічного курортного сезону на окупованих територіях півдня? Хто і де відпочивав цього року на пляжах Приазов'я? Якої шкоди завдала окупаційна влада туристичній сфері півдня, і чи складно її буде відновити після звільнення територій?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.