Як Росія втягує УКРАЇНЦІВ у війну ПРОТИ БАТЬКІВЩИНИ? | Новини Приазовʼя

Росія примушує цивільне населення на окупованій частині Херсонщини до укладання контрактів на службу у своїх Збройних силах. Про це наприкінці серпня повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Експерти, яких опитали «Новини Приазовʼя», кажуть, що зараз на підконтрольній Росії частині півдня паралельно тривають кілька процесів. Окупанти набирають людей на строкову службу, мобілізують та змушують нібито добровільно підписувати контракти.



Як Росія продовжує залучати до своєї армії українських чоловіків на окупованих територіях? Що відомо про масштаби набору? Та як громадяни України з окупації опиняються на війні проти своєї держави?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.





