«ЙДУТЬ ДНОМ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА». Новий наступ армії РФ на Запоріжжі? | Новини Приазовʼя

Російські військові перекидають свої сили на Запорізький напрямок, де планують розпочати наступ. Про це нещодавно в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, наразі окупанти концентруються на двох основних напрямках.



Перший – це Покровський, який для російської армії залишається визначальним. І тепер вона перекидає свої частини з Сумської до Запорізької області. Тобто це буде другий напрямок, на якому Росія планує розпочати активні наступальні дії.

Сирський також зауважив, що на сьогодні на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності. Але реалізуючи цілі та вказівки російського президента Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Тоді ці наміри зірвала Курська операція, - додав Головнокомандувач.



Чи загострюються бойові дії на Запорізькому напрямку? Чим це загрожує області і безпосередньо місту Запоріжжя? Наскільки небезпечно перебувати у прифронтових громадах, і чи залишаються там люди?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.