Куди вступає молодь з окупованих територій? | Новини Приазовʼя

До українських вишів цього року вступили близько 5 тисяч абітурієнтів з окупованих та прифронтових територій. Про це днями повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров.



За його словами, вони скористалися спеціальною процедурою вступу — так званою «квотою два». Ті вступники, які не встигли подати документи в основний період, спочатку зараховуються на контракт, а згодом переводяться на бюджетну форму навчання.



Шаров наголосив, що більшість абітурієнтів з окупованих територій свідомо обирають українські університети. Частина з них переїжджає на підконтрольну Україні територію, інші навчаються дистанційно, залишаючись в окупації. Дані таких студентів не розголошуються — задля безпеки їхніх родин, які залишилися на захоплених Росією територіях.



Скільки абітурієнтів з окупованих територій вступили цього року до українських закладів вищої освіти? З якими проблемами вони зазвичай стикаються? І яким є навчання у так званих університетах на окупованих територіях півдня?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.