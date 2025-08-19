«ВИБУХИ В РУМУНІЇ, БОЛГАРІЇ, ТУРЕЧЧИНІ». Наскільки заміноване Чорне море? | Новини Приазовʼя

На Одещині 10 серпня під час відпочинку на морі загинули троє людей. Люди відпочивали на офіційно закритих пляжах. Про це розповів на брифінгу голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його словами, ці ділянки могли бути заміновані на початку повномасштабного вторгнення, оскільки є потенційними точками висадки російського десанту. Олег Кіпер зазначив, що один випадок відбувся на відстані приблизно 50 метрів від берегової лінії, інший — за 5-10 метрів від неї.



Олег Кіпер додав, що пляжі, на яких сталися трагедії, не були відкритими. Про те, що вони закриті, людей попереджали відповідні таблички, а також бетонні загородження.



Наскільки замінованим є наразі Чорне море, і як це впливає на його узбережжя? Як змінилося торговельне судноплавство через безпекові ризики за роки повномасштабної війни? Скільки років потрібно буде для розмінування Чорного моря після закінчення бойових дій?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп’ята.



