Із Бердська до Бердянська: примусова «депортація» з Сибіру в окупацію | Новини Приазовʼя

Харківський блогер опублікував відео з жителькою Росії, яка стверджує, що її примусово переселили з міста Бердськ у російському Сибіру до Бердянська у Запорізькій області. Зі слів жінки, російська влада відправила містян на окуповану частину України разом з центральноазійськими мігрантами.



Чи дійсно жителів Росії примусово депортують на окуповані території України? Як російська влада продовжує змінювати склад населення в південних містах? Та які умови для новоприбулих створюють окупанти?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп’ята.