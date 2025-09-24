«ЛЕГКА ЗДОБИЧ ДЛЯ ФСБ РФ». Кого в окупації судять за «дискредитацію» армії РФ? | Новини Приазовʼя

В окупованому Маріуполі місцевого жителя засудили за коментарі у Telegram. Йому призначили штраф – 35 тисяч російських рублів. Про це повідомила об'єднана пресслужба підконтрольного Росії Верховного Суду незаконного угруповання «ДНР» та управління місцевого окупаційного Судового департаменту.



У повідомленні сказано, що підконтрольний Росії Іллічівський суд Маріуполя розглянув справу про начебто адміністративне правопорушення. Справу порушили проти жителя Маріуполя, звинуваченого у публікації коментарів у месенджері «Телеграм», які «дискредитують дії Збройних Сил Російської Федерації».



У повідомленні стверджують, що у ході судового засідання обвинувачений нібито повністю визнав свою провину. Згідно з російським законодавством за дискредитацію армії РФ окупаційний суд вирішив оштрафувати маріупольця на 35 тисяч рублів.



Кого на окупованих територіях можуть засудити за «дискредитацію» російської армії? Чим небезпечна ця стаття? Чи поширені такі випадки на окупованих територіях півдня і сходу України?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



