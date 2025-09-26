Доступність посилання

Кілометри доріг ПІД СІТКОЮ. На півдні будують АНТИДРОНОВИЙ захист | Новини Приазовʼя

Чи є антидронові сітки ефективним захистом? Чому подекуди російські безпілотники залітають під загородження? Та як убезпечити не тільки магістралі, але й міста та цивільних?

Херсонська обласна військова адміністрація розірвала контракт на закупівлю матеріалів для антидронових сіток у приватної підприємиці з Луцька. Херсонське видання «Мост» писало минулого тижня, що жінка зареєструвалася як ФОП лише в липні. А в минулому була підозрюваною у справі про виготовлення порнографії.

Поряд з тим антидроновий захист залишається нагальною проблемою, адже російські FPV вже фіксуються в Запоріжжі та інших містах півдня.

Чи є антидронові сітки ефективним захистом? Чому подекуди російські безпілотники залітають під загородження? Та як убезпечити не тільки магістралі, але й міста та цивільних?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.

