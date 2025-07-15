РФ планує добувати газ в Азовському морі | Новини Приазов’я

Російська окупаційна влада планує видобуток газу в Азовському морі. Представник незаконного угруповання «ДНР» Володимир Йожиков у кінці червня повідомив, що спільно з підприємством «Роснадра» окупаційні сили нібито виявили промислові запаси цієї речовини.

За словами окупаційного чиновника, наразі ключове питання полягає у пошуку представників бізнесу, які були би зацікавлені у розробці родовищ. Переговорні процеси ведуться, але поки що без конкретних рішень. Втім, він зазначив, що в Азовському морі з боку Краснодарського краю та Ростовської області Росії ведеться видобуток нафти.

Тож конкретні обсяги запасів газу визначать інвестори, які проведуть там геологічну розвідку. Окупаційний чиновник наголосив, що йдеться саме про промислові запаси.

На ці заяви окупаційної влади відреагувала Бердянська міська військова адміністрація. Там зазначили, що Росія продовжує системно використовувати захоплені українські території як сировинний придаток.

Чи буде Росія видобувати газ в Азовському морі? Чи є ця ідея перспективною і економічно вигідною? Що може завадити окупаційній владі у видобутку нафти і газу в Азовському морі?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



