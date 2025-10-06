Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини Приазов’я

Повертаються з ПІДВАЛІВ: як допомагають жертвам російського полону в Запоріжжі | Новини Приазовʼя

Повертаються з ПІДВАЛІВ: як допомагають жертвам російського полону в Запоріжжі | Новини Приазовʼя
Embed
Повертаються з ПІДВАЛІВ: як допомагають жертвам російського полону в Запоріжжі | Новини Приазовʼя

No media source currently available

0:00 0:17:21 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Чому колишнім цивільним заручникам Росії складно довести, що вони були в полоні окупантів? Хто і як допомагає звільненим бранцям? Та що треба змінити на рівні держави для ефективної реабілітації?

У Запоріжжі наприкінці серпня запрацював центр для реабілітації людей, які пережили полон. Співробітники установи планують надавати колишнім бранцям психологічну та юридичну допомогу. А заснували його люди, які теж пройшли незаконне ув'язнення і тортури.

Журналістка проєкту «Новини Приазовʼя» Валерія Константинова побувала в центрі реабілітації та дізналася історії його пацієнтів і засновників.

Чому колишнім цивільним заручникам Росії складно довести, що вони були в полоні окупантів? Хто і як допомагає звільненим бранцям? Та що треба змінити на рівні держави для ефективної реабілітації?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгопʼята.

Форум

XS
SM
MD
LG