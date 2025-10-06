Повертаються з ПІДВАЛІВ: як допомагають жертвам російського полону в Запоріжжі | Новини Приазовʼя

У Запоріжжі наприкінці серпня запрацював центр для реабілітації людей, які пережили полон. Співробітники установи планують надавати колишнім бранцям психологічну та юридичну допомогу. А заснували його люди, які теж пройшли незаконне ув'язнення і тортури.



Журналістка проєкту «Новини Приазовʼя» Валерія Константинова побувала в центрі реабілітації та дізналася історії його пацієнтів і засновників.



Чому колишнім цивільним заручникам Росії складно довести, що вони були в полоні окупантів? Хто і як допомагає звільненим бранцям? Та що треба змінити на рівні держави для ефективної реабілітації?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгопʼята.