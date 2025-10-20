ХЕРСОН готується до зими під російськими ОБСТРІЛАМИ | Новини Приазовʼя

97% об'єктів у Херсоні готові до опалювального сезону, заявляє керівництво обласної військової адміністрації. Проте жителям мікрорайону Корабел на Карантинному острові цього року тепла не дадуть — бо після російських обстрілів житловий масив відключений від газу.



Росія не припиняє удари по енергетичній інфраструктурі, в тому числі й на Херсонщині. Кореспондент програми «Новини Приазовʼя» Дмитро Шеремет поспілкувався з жителями обласного центру.



Як Херсон і Херсонщина готуються до опалювального сезону? Чи планують місцеві жителі виїжджати? Та в яких районах дати тепло не вдасться?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп'ята.