ХЕРСОН готується до зими під російськими ОБСТРІЛАМИ | Новини Приазовʼя

Як Херсон і Херсонщина готуються до опалювального сезону? Чи планують місцеві жителі виїжджати? Та в яких районах дати тепло не вдасться?

97% об'єктів у Херсоні готові до опалювального сезону, заявляє керівництво обласної військової адміністрації. Проте жителям мікрорайону Корабел на Карантинному острові цього року тепла не дадуть — бо після російських обстрілів житловий масив відключений від газу.

Росія не припиняє удари по енергетичній інфраструктурі, в тому числі й на Херсонщині. Кореспондент програми «Новини Приазовʼя» Дмитро Шеремет поспілкувався з жителями обласного центру.

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп'ята.

