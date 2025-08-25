Росія протягом весни-літа 2025 року змінила низку окупаційних керівників у захоплених містах півдня. У червні колишній віцегубернатор Вологодської області РФ Антон Кольцов обійняв посаду так званого «глави Маріуполя».
А громадянин Росії Володимир Оганєсов став виконувачем обовʼязків окупаційного очільника Нової Каховки.
Як змінюється влада в інших окупованих містах півдня? У які скандали потрапляють так звані очільники? Та хто з них вже має вироки від українських судів?
Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп’ята.
Хто керує в окупованих містах півдня України | Новини Приазовʼя
Росія протягом весни-літа 2025 року змінила низку окупаційних керівників у захоплених містах півдня. У червні колишній віцегубернатор Вологодської області РФ Антон Кольцов обійняв посаду так званого «глави Маріуполя».
Форум