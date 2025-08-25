Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини Приазов’я

Хто керує в окупованих містах півдня України | Новини Приазовʼя

Хто керує в окупованих містах півдня України | Новини Приазовʼя
Embed
Хто керує в окупованих містах півдня України | Новини Приазовʼя

No media source currently available

0:00 0:16:58 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Як змінюється влада в інших окупованих містах півдня? У які скандали потрапляють так звані очільники? Та хто з них вже має вироки від українських судів?

Росія протягом весни-літа 2025 року змінила низку окупаційних керівників у захоплених містах півдня. У червні колишній віцегубернатор Вологодської області РФ Антон Кольцов обійняв посаду так званого «глави Маріуполя».

А громадянин Росії Володимир Оганєсов став виконувачем обовʼязків окупаційного очільника Нової Каховки.

Як змінюється влада в інших окупованих містах півдня? У які скандали потрапляють так звані очільники? Та хто з них вже має вироки від українських судів?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп’ята.

Форум

XS
SM
MD
LG