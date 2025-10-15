Українські військові просуваються на Запоріжжі? | Новини Приазовʼя

Сили оборони України просунулися на понад три кілометри поблизу Оріхова у Запорізькій області. Про це днями повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, крім територій біля Оріхова, українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля.



Того ж дня, 12 жовтня, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на Оріхівському напрямку українські військові покращили тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки, що в Степногірській громаді Запорізької області. Загалом Сили оборони просунулися вперед до 3,5 км, знищивши значну кількість російських окупантів та взявши полонених.



Водночас в американському Інституті вивчення війни пишуть про те, що російські війська продовжують масштабний наступ по всій лінії фронту, від Сумщини до Херсонщини, однак майже ніде не досягають значних успіхів.



Яких успіхів досягли українські військові на півдні? Чи змінилися цілі російської армії у цьому регіоні? Чому Росія, не маючи результатів на фронті на півдні, все одно не демонструє готовності до перемовин?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.