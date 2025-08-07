Ситуація з водою в окупації критична? | ‪Новини Приазовʼя

На окупованих територіях півдня і сходу розгортається гуманітарна криза через відсутність водопостачання. Центр національного спротиву повідомляє про те, що, зокрема, на лівобережній Херсонщині без води залишився Скадовськ. Серед причин, з яких це сталося, виділяють нестачу фахівців, зношення інфраструктури та управлінський хаос у місті.



Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо також визнає, що регіон має проблеми з водозабезпеченням. В кінці липня він повідомив, що це актуально особливо для населених пунктів прифронтової зони.



Окупаційний чиновник зазначив, що після руйнування греблі Каховської ГЕС Північно-Кримський канал обмілів, і в низці районів виникають перебої з водою. Для вирішення цього питання до регіону начебто завозять ємності з водою, а також використовують водовози.



Наскільки критичною є ситуація з водозабезпеченням на окупованих територіях півдня і сходу України? Що там змінилося за роки окупації? Чи може окупаційна влада вирішити проблеми, пов'язані з водою, і чи буде вона це робити?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.