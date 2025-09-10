«ПОТРІБЕН ТРИБУНАЛ ЯК У РУАНДІ». РФ відповість за масові жертви у Маріуполі? | Новини Приазовʼя

Маріуполь — другий у світі після Руанди за кількістю загиблих цивільних. Такі дані оприлюднило британське видання The Guardian у статті про рівень загибелі місцевих жителів у війні в Газі. Журналісти опублікували інформацію з орієнтовними показниками співвідношення жертв серед цивільних і військових у різних воєнних конфліктах світу, які відбулися після 1989 року.



За даними видання, під час російської облоги Маріуполя 2022 року 95% загиблих були цивільними жителями і 5% – військовими. На третьому місці у цьому списку – Сребрениця, що у Боснії і Герцеговині, на четвертому – Газа, а на п'ятому – сирійське місто Алеппо.



Про яку кількість жертв у Маріуполі відомо на сьогодні? З чим пов'язана масова загибель маріупольців на початку повномасштабного вторгнення? І чи відповість Росія за скоєні у Маріуполі злочини?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.