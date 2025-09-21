Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини Приазов’я

«МАКСИМАЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ СІЛ». Окупанти готуються до наступу на Запоріжжя? | Новини Приазовʼя

«МАКСИМАЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ СІЛ». Окупанти готуються до наступу на Запоріжжя? | Новини Приазовʼя
Embed
«МАКСИМАЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ СІЛ». Окупанти готуються до наступу на Запоріжжя? | Новини Приазовʼя

No media source currently available

0:00 0:10:12 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Чи захопили російські військові село Темирівка, що у Гуляйпільській громаді Запорізької області? Що відбувається там насправді та в якому стані наразі населений пункт? Чи готує російська армія великий наступ на Запоріжжя? Про що свідчить ситуація на фронті?

Кілька днів тому з'явилася інформація про те, що російська армія захопила село Темирівка, що у Пологівському районі Запорізької області. Також окупанти начебто просунулися до сусіднього села Новоіванівка.

Про це спочатку повідомив аналітичний проєкт DeepState, а пізніше підтвердили власні джерела Суспільного. В Оперативно-стратегічному командуванні військ «Дніпро» після цього повідомили, що Сили оборони України продовжують утримувати під контролем Новоіванівку Пологівського району.

Там зазначили, що 16 вересня, дві групи російських військових (загальною кількістю 5 осіб) інфільтрувалися до населеного пункту з метою запису відео про нібито захоплення та контроль села. Окупанти розгорнули триколор на околиці населеного пункту, після чого по них відпрацювали українські пілоти скидами з дронів та FPV.

Чи захопили російські військові село Темирівка, що у Гуляйпільській громаді Запорізької області? Що відбувається там насправді та в якому стані наразі населений пункт? Чи готує російська армія великий наступ на Запоріжжя? Про що свідчить ситуація на фронті?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.

Форум

XS
SM
MD
LG