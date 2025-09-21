«МАКСИМАЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ СІЛ». Окупанти готуються до наступу на Запоріжжя? | Новини Приазовʼя

Кілька днів тому з'явилася інформація про те, що російська армія захопила село Темирівка, що у Пологівському районі Запорізької області. Також окупанти начебто просунулися до сусіднього села Новоіванівка.



Про це спочатку повідомив аналітичний проєкт DeepState, а пізніше підтвердили власні джерела Суспільного. В Оперативно-стратегічному командуванні військ «Дніпро» після цього повідомили, що Сили оборони України продовжують утримувати під контролем Новоіванівку Пологівського району.



Там зазначили, що 16 вересня, дві групи російських військових (загальною кількістю 5 осіб) інфільтрувалися до населеного пункту з метою запису відео про нібито захоплення та контроль села. Окупанти розгорнули триколор на околиці населеного пункту, після чого по них відпрацювали українські пілоти скидами з дронів та FPV.



Чи захопили російські військові село Темирівка, що у Гуляйпільській громаді Запорізької області? Що відбувається там насправді та в якому стані наразі населений пункт? Чи готує російська армія великий наступ на Запоріжжя? Про що свідчить ситуація на фронті?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



