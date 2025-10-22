Азовське море небезпечне для людей? | Новини Приазовʼя

В Азовському морі зафіксували рекордні показники солоності. Про це днями повідомили у російському Науково-дослідному інституті рибного господарства та океанографії. За їхніми даними, у Таганрозькій затоці солоність становить майже 12%, а в центральній частині моря — близько 16%.



Російські вчені пояснюють це аномально теплим літом та різким зменшенням материкового стоку річок Дон і Кубань. За їхніми прогнозами, до 2030 року Азовське море може зрівнятися за солоністю з Чорним — досягнувши рівня 17–18%.



Російське інформаційне агентство «ТАСС» пише про те, що через кліматичні зміни, скорочення води у водоймах та підвищення солоності в Азовському морі різко зросла чисельність медуз – до мільйонів тонн. Їхні скупчення порушують роботу пляжів, забивають знаряддя лову.



За даними агентства, російські вчені розробили систему встановлення експериментальних сіток для захисту від скупчень медуз. Їхнє випробування заплановане в Азовському морі в Темрюцькому районі Краснодарського краю Росії.



Чому в Азовському морі збільшився рівень солоності, і чим це загрожує? Як пояснюють причини цього явища українські і російські вчені? Як вплинула війна і окупація на стан Азовського моря, і наскільки це небезпечно для жителів Приазов'я?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.