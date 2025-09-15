«МІСТО» на Арабатській стрілці та «ВІДБУДОВА» Маріуполя. Невиконані обіцянки РФ | Новини Приазовʼя

Російська окупаційна влада обіцяє збудувати нові житлові квартали у захопленому Енергодарі – місті-супутнику Запорізької АЕС. Проєкт представили 10 вересня призначений Росією так званий «губернатор» підконтрольної РФ частини Запорізької області Євген Балицький та російський Єдиний інститут просторового планування. «Новини Приазовʼя» вирішили перевірити, що ще планували зробити окупанти у захоплених містах півдня.



Чи здійснили обіцяне? Та які проєкти продовжують анонсувати?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.