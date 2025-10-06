Чому Росія нав'язує в окупації месенджер MAX | Новини Приазовʼя

Першого жовтня виповнився місяць відтоді, як в Росії почали діяти штрафи за пошук екстремістської інформації в інтернеті та рекламу vpn-сервісів. Дію цього закону окупанти поширили і на підконтрольні їм території України – зокрема, на півдні. Паралельно Росія продовжує навʼязувати людям в окупації власний месенджер MAX.



Як російські силовики втілюють покарання за пошук «екстремістської інформації»? Що кажуть правозахисники про цю практику? Та чому окупанти змушують людей переходити MAX?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.





