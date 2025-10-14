Евакуйовані з «ОСТРОВА» в херсонському ШЕЛТЕРІ | ‪Новини Приазовʼя

Двоє людей загинули та вісім зазнали поранень внаслідок російських обстрілів у Херсонській громаді за добу 8 жовтня. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. А зранку 9 жовтня в Корабельному районі постраждали двоє чоловіків. Обидва були в машинах під час чергової російської атаки. Вони отримали контузії та мінно-вибухові травми.



До Корабельного району Херсону належить і житловий масив Корабел, він же Острів, який місцеві журналісти називають найбільш пошкодженою від війни частиною міста. У серпні влада оголосила масову евакуацію з Острова, за цей час вивезли понад 1700 людей. Частина з них оселилися в тимчасових прихистках у Херсоні. Кореспондент проєкту «Новини Приазовʼя» Дмитро Шеремет навідався в один з таких шелтерів.



Як живуть літні люди у тимчасовому прихистку? Хто за ними доглядає? Та чому не переїжджають у більш безпечні регіони?